Посольство: Россия окажет помощь Республике Сербской в борьбе с COVID-19

В ответ на обращение руководства Республики Сербской сегодня в течение дня в аэропорт Баня-Луки специальными рейсами планируется доставка помощи со стороны Российской Федерации для борьбы с распространением коронавирусной инфекции (КВИ), рассказали корреспонденту "РГ" в посольстве РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ).

Согласно сообщению Радио и телевидения Республики Сербской, первый рейс из России прибудет сюда, ориентировочно, в 16:00 (17:00 по мск). В аэропорту врачебные бригады и иных российских специалистов будут торжественно встречать сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, премьер-министр РС Радован Вишкович и посол РФ в БиГ Петр Иванцов.

Напомним, что 24 марта по инициативе боснийско-герцеговинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Милорадом Додиком. "Министр Лавров пообещал помощь со стороны России, поставки медицинских материалов, необходимых в борьбе с коронавирусом, для Республики Сербской и Боснии и Герцеговины", - рассказал Милорад Додик. Политик также уточнил, что "попросил главу российского МИД помочь обеспечить доступность медицинских средств и лекарств из России для РС и БиГ, что приобретает особую важность в складывающейся ситуации, когда мы боремся против эпидемии коронавируса и когда нам отказано в средствах ЕС".

Баня-Лука. Фото: Александр Борисов/РГ

Между тем, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.

"Я уверен, что работники сферы здравоохранения во всей БиГ делают все, что от них зависит, чтобы не допустить новой волны заболевших. Некоторые из сильнейших индустриальных стран крайне тяжело справляются с пандемией. Чего следует ожидать от БиГ, учитывая ее сложное устройство и множественные противоречия, существующие внутри политических структур?", - указывал Милорад Додик. При этом он подчеркивает, что человеческие жизни должны быть превыше всего для государства.

По информации местных властей, на данный момент в Боснии и Герцеговине зафиксирован 841 случай заражения коронавирусной инфекцией, 35 летальных исходов в результате КВИ. Для противодействия пандемии в стране введен "комендантский час", а также реализуются другие превентивные меры, в частности, с 30 марта временно прекращено международное воздушное сообщение.