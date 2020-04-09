Поставленные бельгийским врачам 3 млн масок оказались бракованными

Закупленная властями Бельгии партия медицинских масок оказалась непригодной для использования, заявил министр телекоммуникаций Филипп де Бакер.

Речь идет о партии в 3 миллиона штук масок FFP2, которые используются в больницах и должны обладать высокими защитными характеристиками. Проверка показала их непригодность.

"Они не обеспечивают достаточную защиту", - цитирует РИА Новости слова чиновника.

Он не уточнил при этом название компании и страны-производителя. Не сообщается также о планах властей как-то решать эту проблему. Напомним, что с начала пандемии в Бельгии заболели коронавирусом около 25 тысяч человек и более 2,5 тысячи кончались.