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9 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)

Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 117-ФЗ "О внесении изменения в статью 241 Федерального закона "Об отходах производства и потребления"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон об отходах производства и потребления (в ред. от 29.06.2012 N 96-ФЗ)

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Внести в пункт 6 статьи 241 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2012, N 31, ст. 4317; 2013, N 43, ст. 5448; 2016, N 1, ст. 12; 2017, N 50, ст. 7564) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

"которые ввозятся в Российскую Федерацию и помещаются под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).".

Президент Российской Федерации В. Путин