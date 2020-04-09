Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Внести в пункт 6 статьи 241 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2012, N 31, ст. 4317; 2013, N 43, ст. 5448; 2016, N 1, ст. 12; 2017, N 50, ст. 7564) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

"которые ввозятся в Российскую Федерацию и помещаются под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).".

Президент Российской Федерации В. Путин