Правительство ограничит размер неустойки за просрочку выплат по кредиту

Правительство ограничит предельный размер неустойки за неисполнение заемщиком условий по возврату кредита. "Он не сможет превышать 20 процентов от суммы просроченной задолженности", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, представляя поправки в закон о потребительском кредите.

Законопроект содержит ряд других ограничений для банков. Так, они больше не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. "Теперь счет можно будет почти весь месяц держать пустым, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж", - подчеркнул глава кабмина.

Банкам также запретят навязывать дополнительные услуги и требовать единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.