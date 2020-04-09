Президент Молдавии призвал не ходить в церковь на Пасху

Президент Молдавии Игорь Додон обратился 9 апреля к гражданам своей страны с призывом воздержаться от посещения церкви на Пасху по причине угрозы распространения коронавируса. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

До обращения президент встретился с митрополитом Кишиневским и всея Молдавии Владимиром с целью "найти оптимальные решения для того, чтобы религиозные службы на период пасхальных праздников были доступны каждому христианину".

Праздничные Пасхальные службы, как заверил Додон, будут транслироваться по общественному телевидению и по радио в прямом эфире. "В связи с этим я призываю частные телеканалы и радиостанции передавать эти эфиры, чтобы их могли посмотреть все христианские верующие", - отметил президент.

"Меры по соблюдению дистанции, направленные на защиту нашей жизни и здоровья в период пандемии, останутся в силе и на время праздников, поэтому мы рекомендуем верующим оставаться и далее дома", - подчеркнул он.

В Молдавии и Приднестровье зарегистрировано 1174 случая коронавируса, 28 человек скончались. Парламент Молдавии ввел 17 марта режим чрезвычайного положения на 60 дней. На время этого срока полномочия по принятию решений переданы Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Закрыты наземные и воздушные границы. Гражданам старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным не рекомендуется покидать дом без насущной необходимости, а также не разрешается собираться группами больше трех человек.