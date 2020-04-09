Приходящих в Белый дом журналистов будут проверять на коронавирус

Медицинский пункт Белого дома будет проводить тест а COVID-19 для всех работников прессы, которые планируют принять участие в брифинге президента Дрнальда Трампа, в том числе у корреспондентов, фотографов и технических работников, сообщает РИА Новости. К такому решению администрация президента США пришла после того, как один из членов президентского пула заявил, что ощущает симптомы коронавируса.

В Белом доме пообещали, что тест будет проводиться приватным образом, но займет некоторое время. В связи с этим прессу попросили явиться для проведения теста не позднее чем за полтора часа до проведения брифинга.

Ранее в администрации заявляли о проверках всех, с кем контактирует президент. Сам Дональд Трамп дважды сдавал тесты на коронавирус и оба раза с отрицательным результатом.