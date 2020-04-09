Пушкинский лауреат: Не страшно, если ученик не знает "онегинской строфы"

По учебнику "Русская литература" лауреата Пушкинского конкурса "РГ" Натальи Черкес из Скиделя с удовольствием учатся все девятиклассники Беларуси. Он написан в соавторстве с преподавателем БГУ Светланой Захаровой и отличается самым современным подходом. К примеру, большинство заданий ориентированы на практику. Как это, если речь идет не о химии или биологии, а о русской литературе?

"Если это размышления над чем-то, они должны выйти на какой-то конечный продукт. Важно, чтобы была связь с личным опытом, - объяснила Черкес. - Например, предлагаем ребятам назвать имена мамы и няни Пушкина. Все в первую очередь вспоминают няню Арину Родионовну. Почему? Мы говорим с учениками о роли разных людей в жизни Пушкина, а затем предлагаем подумать, кто сыграл такую значимую роль в их жизни, и сказать этим людям добрые слова. То есть старались предлагать задания, которые выводят на жизненный опыт".

Мало того, параграфы дополнены фотографиями литературных памятников и памятных мест. Например, Пушкину и Натали рядом с театром Вахтангова в Москве. Задание: подумать, а были ли великий поэт с женой счастливы в браке? И более общая тема: счастливая семейная жизнь сегодня.

"Я думаю, если ученик не будет знать даты биографии Пушкина или что такое "онегинская строфа", ничего страшного не случится. Намного хуже, если он не поймет, что Онегин так и не обрел счастья, так как он потерял друга, прошел мимо любви, жил практически без смысла и цели…" - размышляет педагог в интервью газете "Гродненская правда".

Чтобы привлечь современных школьников, не привыкших к лонгридам, читать классику, русист предлагает смотреть на любой текст в современном преломлении. "Например, изучая "Преступление и наказание", касаемся и таких вещей, как одиночество человека в большом городе, фанатичная идея, которая подчиняет себе и может вести к преступлению. Я рассматриваю литературу как подготовку к жизни", - отметила она.