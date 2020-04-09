Путин поздравил евреев с праздником Песах

Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах.

Глава государства отметил, что праздник обращает последователей иудаизма к судьбоносным событиям в библейской истории - обретению свободы и достоинства.

"Российские евреи глубоко чтут заветы и традиции своих предков и бережно передают их из поколения в поколение", - подчеркнул Владимир Путин. Сохраняют приверженность духовно-нравственным ценностям, идеалам добра и справедливости, участвуют в деятельности религиозных организаций, в общественной и культурной жизни страны.

Президент также высоко оценил вклад еврейской общины в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога.