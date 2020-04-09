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09.04.2020 18:12
Рубрика: Власть

Путин призвал обеспечить безопасность России в условиях пандемии коронавируса

Текст: Кира Латухина

Президент призвал обеспечить внутреннюю безопасность страны и внимательно анализировать все, что происходит вокруг, чтобы национальные интересы были надежно соблюдены. Об этом глава государства заявил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое он провел в режиме видеоконференции.

Фото: Марина Молдавская/ТАСС
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В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Видим, как меняется ситуация в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, борьбы с ней, как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики, других отраслей", - отметил Владимир Путин.

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"И мы в России вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации", - сказал президент. "Это меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей. Но одно должно оставаться неизменным. Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать все, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы России были надежно и абсолютно обеспечены", - указал глава государства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Совет Безопасности

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