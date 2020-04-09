Путин: РФ поставила за рубеж военной техники более чем на 15 млрд долларов

Россия поставила за границу военной техники на сумму свыше 15 млрд долларов, портфель заказов сегодня превысил 55 млрд долларов. В числе партнеров - около ста стран. Об этом заявил президент на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая прошла в режиме видеоконференции.

Ранее глава государства провел онлайн-встречу с главами регионов, где находятся основные заводы оборонки, а также руководителями этих предприятий и холдингов. Выступая на заседании комиссии, Владимир Путин назвал очевидным факт, что насколько эффективно будут работать предприятия, настолько будут велики шансы продвижения продукции и на международные рынки вооружений.

"Решать задачи, стоящие в сфере ВТС, всегда непросто. Международная конкуренция здесь очень высокая", - констатировал глава государства. А дополнительные риски связаны с распространением коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на всю глобальную экономику.

Потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения, поставил задачу президент.

Путин положительно оценил итоги ВТС за прошлый год. "Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жесткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на два процента", - заявил он. За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 млрд долларов. Портфель заказов составляет сегодня более 55 млрд долларов. В числе партнеров - около ста стран.

Хороший импульс дал саммит Россия-Африка, который прошел в октябре. "С африканскими государствами подписаны новые контракты на общую сумму около одного миллиарда долларов", - заявил Путин.

"В нашу пользу, безусловно, играет и успешный опыт боевого применения отечественного оружия, которое, в частности, блестяще показало себя в Сирии. Его эффективность, точность, надежность и неприхотливость - это те качества, которые определяют спрос на мировом рынке вооружений", - сказал президент.

Глава государства уверен, что конкурентоспособность и востребованность российской военной техники будут сохраняться. "Это обусловлено ее уникальными свойствами и характеристиками, а также самыми передовыми разработками", - подчеркнул он.

Путин поблагодарил коллективы оборонных предприятий, всех, кто занят в сфере военно-технического сотрудничества, за качественную, самоотверженную и результативную работу.