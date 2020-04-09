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09.04.2020 21:06
Рубрика: Власть

"Оборонка" без вируса

Владимир Путин призвал обеспечить ритмичную работу ОПК
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8132)
Работу оборонпрома и выполнение гособоронзаказа в условиях борьбы с коронавирусом подробно обсудил в в четверг президент. Глава государства провел видеоконференцию с главами регионов, где находятся основные заводы оборонки, руководителями этих предприятий и холдингов, а также заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Владимир Путин выяснил, как работают предприятия ОПК в условиях карантина. Фото: РИА Новости Владимир Путин выяснил, как работают предприятия ОПК в условиях карантина. Фото: РИА Новости
Владимир Путин выяснил, как работают предприятия ОПК в условиях карантина. Фото: РИА Новости

Президент хотел услышать напрямую, как выстроено взаимодействие в рамках ограничений, связанных с карантином. "Наши действия, я уже говорил об этом неоднократно, направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан", - подчеркнул Владимир Путин. Но они должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе. "Тем более если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и ОПК", - подчеркнул глава государства.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"По выполнению государственного оборонного заказа и по выполнению контрактов по линии военно-технического сотрудничества рисков по корпорации на этом этапе мы не видим", - заверил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он также сообщил о производстве масок на предприятиях для работников: каждому нужно шесть масок в день, то есть это сотни тысяч.

Коллектив завода продолжает работу по выполнению в срок и в полном объеме заданий гособоронзаказа и обязательств в сфере ВТС, заверил гендиректор объединения "Вертолеты России" Андрей Богинский. "Роствертол" способен выполнить обязательства в срок при сохранении ритмичности поставок комплектующих. Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил: в регионе 25 предприятий ОПК, 17 из них - стратегические. Они все входят в список системообразующих и работают. Задачи по гособоронзаказу выполняются при строгом соблюдении санитарных норм. Не скрывал губернатор и сложностей. Например, это приостановка работы смежников. Голубев предложил рассмотреть возможность авансирования работ примерно на 80 процентов по наиболее значимым госконтрактам, что позволит профинансировать предприятия смежников.

Мы в России вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации

Часть участников совещания "перешла" и на онлайн-заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Решать задачи в сфере ВТС всегда непросто, очень высока международная конкуренция, заметил Путин. А сейчас есть еще и дополнительные риски - связанные с распространением коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на глобальную экономику. Потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции по экспорту продукции военного назначения, поставил задачу президент.

Путин положительно оценил итоги ВТС за прошлый год: "Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жесткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на два процента". За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 млрд долларов. Портфель заказов составляет сегодня более 55 млрд долларов. В числе партнеров - около ста стран. "В нашу пользу, безусловно, играет и успешный опыт боевого применения отечественного оружия, которое, в частности, блестяще показало себя в Сирии. Его эффективность, точность, надежность и неприхотливость - это те качества, которые определяют спрос на мировом рынке вооружений", - сказал президент. Глава государства уверен, что конкурентоспособность и востребованность российской военной техники будут сохраняться: "Это обусловлено ее уникальными свойствами и характеристиками, а также самыми передовыми разработками".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Также в четверг Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, и тоже в режиме видеоконференции. Ситуация в мире меняется в связи с распространением коронавирусной инфекции, борьбы с ней, это влияет на мировую экономику, отражается на работе промышленных, транспортных предприятий, энергетики, других отраслей, отметил он. "И мы в России вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации", - сказал президент. "Это меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей. Но одно должно оставаться неизменным. Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать все, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы России были надежно и абсолютно обеспечены", - указал глава государства.

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