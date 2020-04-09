Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с космодрома Байконур. На сайте "Роскосмоса" можно посмотреть трансляцию этого события.

На орбиту отправился экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссиди.

Согласно последней информации, корабль "Союз МС-16" был успешно выведен на околоземную орбиту.

Стыковка с МКС состоится уже через 6 часов - в 17:15 по московскому времени.

Вся подготовка данного старта из-за коронавируса проходила в условиях повышенной безопасности. Экипажи практически полностью были изолированы от окружающих.

Это был первый пуск ракеты "Союз-2.1а" для отправки в космос экипажа. Ранее надежность носителя была протестирована при запусках грузовых кораблей, а летом прошлого года пуск состоялся с кораблем "Союз", но без экипажа на борту.