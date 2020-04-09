Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с космодрома Байконур. На сайте "Роскосмоса" можно посмотреть трансляцию этого события.
На орбиту отправился экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссиди.
Согласно последней информации, корабль "Союз МС-16" был успешно выведен на околоземную орбиту.
Стыковка с МКС состоится уже через 6 часов - в 17:15 по московскому времени.
Вся подготовка данного старта из-за коронавируса проходила в условиях повышенной безопасности. Экипажи практически полностью были изолированы от окружающих.
Это был первый пуск ракеты "Союз-2.1а" для отправки в космос экипажа. Ранее надежность носителя была протестирована при запусках грузовых кораблей, а летом прошлого года пуск состоялся с кораблем "Союз", но без экипажа на борту.
#СоюзМС16: 529,5 секунд → корабль «Союз МС-16» успешно выведен на околоземную орбиту 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2020
Анатолий Иванишин, Иван Вагнер (@ivan_mks63) и Криса Кэссии направляются к Международной космической станции! Стыковка уже через 6 часов — в 17:15 мск.
Трансляция будет с 16:45 мск pic.twitter.com/HoO2MQgF0X