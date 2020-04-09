В столице открыли новую "горячую линию" для психологической помощи москвичам на время самоизоляции. Помощь оказывают специалисты психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина департамента здравоохранения Москвы. Им уже поступило более 200 звонков. "РГ" поинтересовалась, о чем чаще всего спрашивают москвичи.

По словам главврача больницы №4 Ларисы Бурыгиной, звонят не только жители мегаполиса, но и других городов - Нижневартовска, Санкт-Петербурга и даже Дубая. Одновременно специалисты "горячей линии" могут принять 5-7 абонентов, а вот время приема разное, беседа может затянуться на минуту, а может - на полчаса. Тем, кто не дождался ответа на линии, специалисты перезванивают сами, входящие номера сохраняются в телефонной базе, но использовать их могут только для обратной связи, все остальные данные звонящих - анонимные.

"Стресс - нормальное психологическое состояние человека, вызванное новой ситуацией, - рассказывает Бурыгина. - Наши специалисты по телефону помогают найти "точку опоры", снимают психологическое напряжение и расставляют приоритеты. Что интересно, прямой агрессии, среди обратившихся за психологической помощью, нет".

Основной возраст звонящих от 35 до 50 лет, большинство из них - женщины, ведь мужчинам сложнее заявить о своих проблемах. Вопросы чаще всего касаются пандемии. Например, позвонила москвичка, которая боится выйти на улицу и заразиться. Были звонки от тех, кто, напротив, боится оставаться в запертой квартире 24 часа в сутки. Звонили спортсмены, которые боятся потерять форму без тренировок. Много вопросов от тех, кто опасается потерять работу, волнуется за свое будущее. "Звонили и с бытовыми вопросами, например, можно ли вернуться в Москву из области или куда звонить, чтобы привезли продукты пожилым людям", - говорит главврач.

"Вчера был звонок от женщины, ее дочь с расстройством психики уходит на улицу гулять. Мать и соседи волнуются, ведь девушка может принести в дом инфекцию", - продолжает Бурыгина, добавляя, что в подобных случаях, когда речь идет о безопасности населения, информацию о звонке передали в диспансер участковому врачу для того, чтобы тамситуацию на особый контроль.

Психотерапевт ПКБ № 4 им. Ганнушкина Ирина Железнова поделилась с "РГ", как лучше пережить изоляцию в квартире. Обычно ограничения хуже переносят дети, у них возникают возмущение, слезы, крик. Но если режим самоизоляции резко меняет привычный образ жизни, и взрослый человек может испытывать тревогу - это нормальная защитная реакция организма, связанная с новыми условиями жизни. В такой ситуации нужно расставить приоритеты, следовать обычному расписанию дня. "Если же с каждым днем начинает увеличиваться количество бытовых конфликтов и ссор в семье, нужно понять их причину. Прежде всего, успокойтесь и посмотрите на своего партнера как на друга, близкого человека, с которым провели вместе много времени добровольно. Попробуйте рассказать своей половине о своих переживаниях, попросите помочь с ними справиться. Обсуждайте, разговаривайте с семьей", - советует специалист.

Необходимо, чтобы у каждого члена семьи были свои обязанности, как в муравейнике. Можно придумать систему поощрения и наказания, чтобы избежать пустых обещаний. Если кто-то из членов семьи не согласен, необходимо послушать его аргументы. Если же ничего не получается, вас не слышат или не с кем поговорить, звоните специалистам, они найдут индивидуальные способы воздействия.

Кстати

10 апреля специалисты ПКБ № 4 им. Ганнушкина проведут вебинар по вопросам борьбы со стрессом. Пройдет он на сайте.

Телефон психологической "горячей линии": (495)150-54-45 (с 9.00 до 20.00).