Дом престарелых, где произошел пожар, не был введен в строй

Пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице возник поздно вечером в среду. Тревожный сигнал о возгорании в пожарную часть не поступил, хотя должен был. В заведении жили и лечились маломобильные престарелые люди, поэтому этот соцобъект проверяли тщательно. По информации корреспондента "РГ", в этом году проверка была и никаких нарушений обнаружено не было. Сигнализация находилась в исправном состоянии.

Тем не менее, пожарные узнали о возгорании лишь, когда кто-то из свидетелей позвонил по телефону.

В тот момент разбираться в причинах произошедшего было некогда. Столичные пожарные мгновенно выехали на тушение. Но по причине позднего вызова был упущены драгоценные секунды и по прибытии пожарным открылась тяжелая картина - с первого по четвертый этаж валил густой дым; пожилые люди, высунувшись из оконных проемов и стоя на балконах, просили о помощи.

Сквозь дым пожарные пробирались к комнатам, в каждой из которых их ждали люди.

- Задымление было настолько плотным, что уже на расстоянии вытянутой руки видимость была нулевой. Практически все люди находились на кроватях, в каждой из комнат располагались от одного до четырех человек. Кто был в сознании, те прикрывали лица полотенцами и подушками, другие же просто лежали и еле просили о помощи, не имея возможности даже самостоятельно встать. - сообщили корреспонденту "РГ" в столичном главке МЧС России.

Пожарные выносили людей по одному на руках. Из-за маломобильности пациентов эвакуировать их по выдвижным лестницам было невозможно. Московские спасатели надевали на стариков самоспасатели "Фенист" или же спасательные капюшоны, которые включаются в аппарат за спиной пожарных и дают возможность дышать со своим спасителем одним воздухом. И таким образом выносили их из задымленного здания. Если бы не эти спасительные приборы и мужество пожарных, жертв могло бы быть намного больше.

Одновременно со спасением происходило тушение пожара. Очаг возгорания находился в цокольном этаже, где, по предварительной информации, располагалась котельная. В ней могло что-то сдетонировать или произойти короткое замыкание, отчего и произошел взрыв, унесший жизнь первой из четырех жертв. Им оказался техник котельной. Огонь после взрыва быстро перекинулся на кабели и стал подниматься вверх. Общая площадь составила 300 кв. метров.

Вечером в среду, когда стали проводить первый "разбор полетов", то сначала не могли понять, почему в пожарную часть сигнал тревоги в автоматическом режиме не прошел, хотя сам дом было оборудован самой надежной системой оповещения. Но довольно быстро выяснилось, что в доме престарелых был на свой страх и риск заселен новый корпус, который не был введен в эксплуатацию. В нем-то как раз и отсутствовала сигнализация, поэтому сигнал в пожарную часть и не поступил. Правда, пока это лишь рабочая версия, которая будет расследована в рамках уголовного дела.