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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Количество жертв пожара в доме престарелых в Москве достигло четыре

Текст: Сергей Бабкин

Количество погибших при пожаре в частном пансионате для пенсионеров в Москве достигло четырех, сообщили информированные источники ТАСС.

Двое пострадавших скончались в больнице, несмотря на усилия врачей. Среди погибших - женщина, проживавшая в пансионате, и сотрудник котельной, сообщил РИА Новости заммэра Петр Бирюков. В общей сложности пострадали 10 человек, один из которых - пожарный. Сотрудник МЧС отдал свою маску больному и надышался угарным газом.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В свою очередь заммэра Анастасия Ракова заявила, что всем постояльцам предложены места в городских учреждениях соцзащиты. Всем нуждающимся будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Напомним, что пожар начался около 22.00 в подвале четырехэтажного здания. По словам Бирюкова, там находилась дизельная котельная. Пожару предшествовал мощный хлопок. Огонь распространился на 300 квадратных метров, значительная часть здания оказалась в дыму. Благодаря профессионализму пожарных и смелости очевидцев удалось спасти большинство постояльцев.

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