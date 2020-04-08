Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.

Как отметил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, трагедия произошла в частном пансионате.

"Большинство проживающих спасены, - подчеркнул глава города. - Работы продолжаются".

Ранее сообщалось, что пожарным удалось спасти из горящего здания на 3-й Мякининской улице 18 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание проводки в подвале здания. К этому моменту пожар уже ликвидирован. Его площадь составляла 15 квадратных метров.