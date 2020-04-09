Экспресс-автобусы до аэропорта Шереметьево будут ходить реже

Компания "Аэроэкспресс" на фоне ситуации с коронавирусом решила скорректировать расписание автобусов в аэропорт Шереметьево. График изменится с 10 апреля.

Авиарейсов стало меньше, потому интервал между автобусами решено увеличить.

Как сообщили в пресс-службе компании, в сторону аэропорта от станции метро "Ховрино" экспрессы будут отправляться каждые полчаса: с 7.00 до 10.00 и с 15.00 до 19.00 включительно. От терминала B транспорт пойдет с 7.30 до 10.30 и с 15.30 до 19.30. Время в пути останется прежним - 20 минут.