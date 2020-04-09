Губернатор Подмосковья усилил меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Новые меры включают в себя предоставление волонтерам бесплатного проезда на общественном городском и пригородном транспорте на территории Московской области.

Также постановлением губернатора временно запрещается посещение кладбищ - за исключением случаев похорон.

А всех граждан, прибывших в аэропорты Московского авиационного узла, будут доставлять до мест их проживания. Для этого будут предоставлены специальные автобусы, чтобы прилетевшие не контактировали с другими пассажирами общественного транспорта.