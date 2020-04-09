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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как правильно сдать тест на коронавирус

Текст: Алена Узбекова
Чтобы результат теста на коронавирусную инфекцию, вызванную SARS-CoV-2, был точным, необходимо правильно подготовиться к сдаче биоматериала.
Фото: Алена Узбекова Фото: Алена Узбекова
Фото: Алена Узбекова

Известно, что мазок, например, на стрептококковую инфекцию в области зева сдается утром и до того, как человек принял пищу, воду и почистил зубы. А еще точность результата зависит от умения медсестры, говорят врачи. Брать мазок нужно тщательно.

Интересно, что к сдаче биоматериала на коронавирусную инфекцию у разных лабораторий разные требования. Где-то не рекомендуют употреблять алкоголь за 24 часа до теста, а где-то - просто ограничиться трехчасовым перерывом приема пищи и питья воды. Однако, как убедился обозреватель "РГ", лаборатории о требованиях по подготовке к тексту клиентам не сообщают. Если вы хотите все сделать правильно, задавать вопросы придется самим.

Очередь на тестирование

На опустевшей улице в одном из районов подмосковного города Мытищи вход в лабораторию "Гемотест", располагающуюся в одном из жилых домов, виден издалека. У дверей лаборатории выстроилась очередь из 5-7 посетителей в масках. В основном это люди среднего возраста - 35-45 лет, но есть и молодежь.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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На вопрос, все ли стоят, чтобы пройти тест на коронавирус, люди в очереди утвердительно кивают.

Уличная дверь лаборатории открыта. Сотрудник в защитном костюме прямо у входа призывает вновь прибывших соблюдать дистанцию, подсказывает, как заполнить анкету. Исследование проводится по паспорту. Стоимость - 1900 рублей.

- Как правильно подготовиться к сдаче теста? - спрашиваю я.

- Три часа не есть, не пить, не курить, - отвечает лаборант.

- Ой, а я пил час назад, - начинает сомневаться молодой парень из очереди.

- Это просто рекомендация, все равно можете сдать, - отвечает лаборант.

- А у детей берете материал на анализ? - интересуюсь я.

- Да, с вопросами звоните на "горячую линию", - отвечает сотрудница лаборатории. Видно, что ей особо некогда общаться с дотошным посетителем. Не так часто в местное отделение лаборатории в спальном районе выстраивается очередь.

Фото: Алена Узбекова

Автоответчик "горячей линии" "Гемотеста" сразу предупреждает о возможной задержке предоставления результатов из-за большого наплыва клиентов и звонков. Оперативно узнать результат можно на сайте, в личном кабинете. Срок подготовки - до трех дней.

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- На что именно и как вы берете анализ? - спрашиваю я оператора.

- На коронавирус, - отвечает молодой голос.

- На какой именно тип вируса? - допытываюсь я.

- На COVID-19, - говорит оператор.

- Так это же название инфекции, - отвечаю я. Чувствуется, что эта реплика приводит девушку в замешательство, и она по собственной инициативе переключает меня на врача.

- Мы берем мазок из зева на SARS-CoV-2, исследование выполняется методом ПЦР, - поясняет врач.

- А почему только из зева? Ведь из носоглотки вроде надо брать тоже, - не унимаюсь я.

- Да, раньше брали из двух локаций. Но сейчас сезон ОРВИ, многие люди пользуются каплями в нос, поэтому решили брать только из зева. Но если вы хотите, чтобы у вас взяли еще из носоглотки, нужно об этом сказать, и это войдет в стоимость заказа, - успокаивает врач-консультант "горячей линии".

При этом о том, что нельзя есть, пить, курить, обрабатывать горло лекарствами и антисептиками до исследования - ни слова.

Никакого алкоголя

Оператор другой лаборатории "ЛабКвест", проводящей тесты на SARS-CoV-2, после серии уточняющих вопросов, охотно вступает в беседу о правильной подготовке к анализу.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Стоимость теста 3 тысячи рублей и 395 рублей - за взятие материала. Берется мазок из носоглотки и ротоглотки. За 24 часа до тестирования нужно исключить прием алкоголя, за 4 часа - не рассасывать никакие антисептические таблетки, не полоскать рот антисептическими средствами, за час - исключить еду и курение.

- А почему нельзя алкоголь? - интересуюсь я.

- Алкоголь содержит спирт, и считается, что он обладает частичным дезинфицирующим действием, снижает процент вируса в организме, - отвечает оператор. - Мы предупреждаем, чтобы не употребляли алкоголь, но такое количество людей приходит с перегаром, что удивительно - то ли им не нужен четкий результат, то или еще что-то. А ведь это может влиять. Бывает, звонят, говорят, что раньше сдавали, не уверены в результате, а потом выясняется, что человек просто пил до этого.

Результаты теста направляют клиентам лабораторий по электронной почте. Биоматериал, по которому получен положительный результат на SARS-CoV-2, отправляется в Роспотребнадзор. Там его используют для повторного проведения теста, из того же материала. То есть, повторно приходить не нужно. В случае очередного положительного результата уже из Роспотребнадзора связываются с пациентом, пояснили в лаборатории "ЛабКвест".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Если болезнь протекает относительно спокойно и без тяжелых симптомов, то человек продолжает находиться на самоизоляции 14 дней. При осложнениях нужно связаться со "скорой", сообщить о том, что результат теста положительный и рассказать о симптомах, уточнили в лаборатории.

Тестирование переболевших

На вопрос, почему у многих людей, которые находятся в стационарах, получают, как положительные, так и отрицательные результаты при тестировании, в двух лабораториях ответить затруднились. Предположили лишь, что в числе причин могут быть "особенность теста", неправильная подготовка к его сдаче, а также нюансы, связанные с репликацией (жизненным циклом - прим. ред.) вируса.

При этом тесты на антитела к SARS-CoV-2, показывающие, переболел ли человек коронавирусной инфекцией, еще не проводятся, сообщили в лабораториях. "Может, они появятся ближе к концу апреля", - уточнили в "ЛабКвест".

Тестирование на SARS-CoV-2 сейчас проводят несколько частных лабораторий. При этом тесты доступны не во всех российских регионах. Например, "Гемотест" тестирует только жителей Москвы и Московской области, пояснили "РГ" по телефону "горячей линии".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что круг лабораторий которые могут проводить тесты на коронавирус, расширен, в их числе как государственные, так и частные учреждения. "Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные", - сказал Михаил Мишустин.

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