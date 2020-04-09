Московские бездомные заселяют хостелы

В Париже, в Лондоне в городах штата Калифорнии местные власти бронируют и оплачивают по минимальным тарифам проживание бездомных граждан в целях их самоизоляции. Мол, от этого выигрывают все: отели не простаивают в убыток себе, бездомные перестали быть источниками распространения вируса, а городу дешевле заплатить за номер, чем лечить.

Президент "Фонда Лиза" Наталья Авилова предложила Москве пойти по этому пути. Как оказалось, ряд гостиниц готовы принять лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, а некоторые хостелы уже селят таких постояльцев.

Например, в хостеле на Кузнецком мосту, 19 уже около месяца один из постояльцев как раз человек, попавший в трудную жизненную ситуацию.

- У нас живет 25-летняя Ольга с 5-летней дочкой, они лишились заработка и жилья, - рассказывает управляющая хостелом на Кузнецком мосту, 19, Татьяна Иванова. - Она платит за проживание сама, но иногда живет в долг, основной доход - то, что выделяет биржа труда, иногда бывают подработки. Помогаем ей сидеть с ребенком.

По словам управляющей, постоялица писала письма в различные московские инстанции, и ей обещали предоставить с ребенком временное бесплатное жилье, но пока его нет. "Если власти города решат привлечь нас к размещению таких же бездомных, мы будем только рады. У нас сейчас загрузка хостела, можно сказать, ноль. Из 30 мест 26 свободны", - сказала Иванова.

Как пояснила "РГ" президент "Фонда Лиза" Наталья Авилова, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, - это те бездомные, которых не отличишь от обычных граждан, они чисто одеты, от них не пахнет алкоголем, а на улицу они попали по року судьбы: приехали на заработки, но их уволили, денег нет, вернуться не могут, муж выгнал, друзей нет.

"Из тех людей, кто днем приходит к нам питаться, до 7 процентов люди асоциального вида, остальные - самые обычные граждане, - рассказывает Авилова. - Другое дело, что бездомные люди свободолюбивые, захотят ли они получить до конца апреля номер с удобствами, но запертой днем дверью"? Впрочем, если город поставит такую задачу, Авилова и ее коллеги будут убеждать бездомных изолироваться.

Ее коллега, президент фонда МБОО "Справедливая помощь" Ольга Демичева, в свою очередь, рассказала "РГ", что представители благотворительного сообщества уже обращались к властям города по поводу предоставления временного жилья бездомным, но ответа пока нет. "По нашим данным, в столичном регионе проживает около 20 тыс. бездомных, если процентов 60 из них удастся изолировать в центрах социальной адаптации, гостиницах или общежитиях, это станет отличном шагом в борьбе с распространением коронавируса", - говорит Демичева.

По ее словам, также в столице заселили первую группу бездомных в свободный отель. Президент федерации отельеров и рестораторов Игорь Бухаров заметил, что идея с перепрофилированием гостиниц не нова. "Во время Первой и Второй мировых войн гостиницы становились лазаретами или казармами, - рассказывает Бухаров. - Больницы из отелей делать не нужно, а вот крышу над головой бездомным они дать могут. Ведь сейчас бизнес простаивает, клиентов нет - только командировочные".

Как рассказал "РГ" владелец хостела на Покровке, 31 Аналогий Латынин, их отель "забит под завязку теми, кто заселился до коронавируса". "Если серьезно, отель почти пуст, среди постояльцев у нас есть люди с улицы, но их немного, они платят сами за себя, а вот новичков не принимаем, из-за самоизоляции, живем сейчас одной семьей, - говорит Латынин. - Но наши соседи воспримут идею общественников на ура, даже выселять из отелей не придется, у них совсем пусто".

В закрытом из-за отсутствия гостей отеле на улице Расковой, 24 "РГ" пояснили, что готовы временно перепрофилироваться, если кто-нибудь оплатит за номера. Еще один хостел, расположенный на Мясницкой улице, 24/7, тоже готов за небольшую плату помочь бездомным. "Конечно, мы сто процентов поддержим инициативу заселения хостела бездомными, у нас сейчас загрузка менее 30 процентов, единственное условие, чтобы постояльцы были именно теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию, а не бомжами около метро", - рассказала администратор хостела, представившаяся Кирой.

По данным руководителя компании, занимающейся управлением отелей (ее название Нotconsulting) Романа Сабиржанова, в столице приостановили работу порядка сотни небольших отелей и хостелов. "Не исключено, что ряд из них через месяц просто не откроется, если не будет поддержки", - пояснил Сабиржанов.