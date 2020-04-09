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09.04.2020 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московские суды оштрафовали 9 нарушителей режима самоизоляции

Текст: Иван Егоров
В московские суды поступило несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, связанных именно с нарушением самоизоляции. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Так, по ее словам, Коптевский суд признал виновным гражданина, проживающего в Московской области, но находившегося в Москве в "отсутствие оснований", предусмотренных Указом мэра Москвы от 05 марта 2020 и Постановлением губернатора Московской области от 12 марта 2020.

Фото: iStock
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Преображенский суд признал виновной гражданку, которая находилась в отсутствие оснований, предусмотренных Указом мэра от 05 марта 2020, на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания. При этом женщина сорвала оградительную ленту, которой была закрыта площадка. В обоих случаях, как сообщила официальный представитель Мосгорсуда, виновным был назначен штраф в 15 000 рублей.

В Щербинском суде рассмотрены 7 аналогичных материалов по ст. 6.3 КоАП РФ, связанных с нарушением самоизоляции. Все нарушители, также получили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Как уточнили в столичном суде, граждане также находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных, в том числе, Указом мэра.

Как сообщила Солопова, еще 2 аналогичных материала зарегистрированы в Щербинском районном суде и 2 материала в Тверском.

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