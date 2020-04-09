На Нововоронежской АЭС изучают уникальные свойства нейтрино

Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) с реактором ВВЭР-1200 стал площадкой для реализации проекта по исследованию свойств нейтрино - одной из самых распространенных и при этом трудноуловимых частиц во Вселенной.

Инициаторы данного проекта - ученые из Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна, Московская область).

Изучение уникальных свойств нейтрино представляет большой интерес для фундаментальной физики - позволит понять основы физики, устройство Вселенной. Также исследования нейтрино важны для ядерной физики. В дальнейшем они могут служить инструментом для дистанционного мониторинга работы атомного реактора.

В течение месяца группа физиков из Дубны совместно с работниками отдела ядерной безопасности и надежности, цеха тепловой автоматики и измерений НВ АЭС проводила подготовительную работу - измеряла фоновые условия помещений на энергоблоке №6 для возможного дальнейшего изучения нейтрино на Нововоронежской АЭС.

"В ходе исследований мы выяснили, что в одном из помещений очень привлекательные условия низкого фона для исследования свойств нейтрино, одни из лучших в мире условий. Конструктивные материалы реактора служат хорошей защитой от космического излучения. Не обнаружено влияние атомного реактора на уровень радиоактивного фона. Поток космических мюонов в 7 раз ниже, чем на поверхности, поток тепловых нейтронов - в 33 раза ниже, а быстрых нейтронов - в 25 раз ниже, чем в обычном лабораторном помещении вне станции", - рассказал старший научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Алексей Лубашевский.

Проведенные измерения на Нововоронежской АЭС позволят дубненским физикам определить точные параметры помещения для будущего исследования, а также помогут в разработке специальной установки с новейшими детекторами-болометрами для исследования.

Решение о проведении дальнейшей работы и окончательном выборе площадки для основной части исследования будет принято учеными после тщательного изучения всех полученных данных. Самой перспективной на сегодня площадкой, по их мнению, является Нововоронежская АЭС.

"Данные исследования очень важны. Совместная работа нововоронежских атомщиков и физиков из Дубны поможет в подготовке высококвалифицированных кадров, как для российской физической школы, так и для прикладных областей науки. К участию в этой работе планируем привлечь коллег с кафедры ядерной физики ВГУ", - рассказал начальник отдела ядерной безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Евгений Голубев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.