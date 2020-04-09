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Проект: В регионах

На Нововоронежской АЭС изучают уникальные свойства нейтрино

Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) с реактором ВВЭР-1200 стал площадкой для реализации проекта по исследованию свойств нейтрино - одной из самых распространенных и при этом трудноуловимых частиц во Вселенной.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Инициаторы данного проекта - ученые из Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна, Московская область).

Изучение уникальных свойств нейтрино представляет большой интерес для фундаментальной физики - позволит понять основы физики, устройство Вселенной. Также исследования нейтрино важны для ядерной физики. В дальнейшем они могут служить инструментом для дистанционного мониторинга работы атомного реактора.

В течение месяца группа физиков из Дубны совместно с работниками отдела ядерной безопасности и надежности, цеха тепловой автоматики и измерений НВ АЭС проводила подготовительную работу - измеряла фоновые условия помещений на энергоблоке №6 для возможного дальнейшего изучения нейтрино на Нововоронежской АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"В ходе исследований мы выяснили, что в одном из помещений очень привлекательные условия низкого фона для исследования свойств нейтрино, одни из лучших в мире условий. Конструктивные материалы реактора служат хорошей защитой от космического излучения. Не обнаружено влияние атомного реактора на уровень радиоактивного фона. Поток космических мюонов в 7 раз ниже, чем на поверхности, поток тепловых нейтронов - в 33 раза ниже, а быстрых нейтронов - в 25 раз ниже, чем в обычном лабораторном помещении вне станции", - рассказал старший научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Алексей Лубашевский.

Проведенные измерения на Нововоронежской АЭС позволят дубненским физикам определить точные параметры помещения для будущего исследования, а также помогут в разработке специальной установки с новейшими детекторами-болометрами для исследования.

Решение о проведении дальнейшей работы и окончательном выборе площадки для основной части исследования будет принято учеными после тщательного изучения всех полученных данных. Самой перспективной на сегодня площадкой, по их мнению, является Нововоронежская АЭС.

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"Данные исследования очень важны. Совместная работа нововоронежских атомщиков и физиков из Дубны поможет в подготовке высококвалифицированных кадров, как для российской физической школы, так и для прикладных областей науки. К участию в этой работе планируем привлечь коллег с кафедры ядерной физики ВГУ", - рассказал начальник отдела ядерной безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Евгений Голубев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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