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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

Текст: Любовь Проценко
Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле. Об этом сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что речь не идет о наказании всех автовладельцев подряд.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу", - отметил он.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По словам главы города, данная мера касается исключительно тех граждан, которые находятся на официальном карантине, то есть больных коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении, их близких родственников, людей, контактировавшие с заболевшими, а также тех, кто вернулся из заграничных поездок.

"Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим,... мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать", - заявил Собянин.

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