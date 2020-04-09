Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

"Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу", - отметил он.

По словам главы города, данная мера касается исключительно тех граждан, которые находятся на официальном карантине, то есть больных коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении, их близких родственников, людей, контактировавшие с заболевшими, а также тех, кто вернулся из заграничных поездок.

"Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим,... мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать", - заявил Собянин.