Названа причина взрыва в центре Москвы

Взрыв в бизнес-центре "Панорама" в Москве произошел из-за разгерметизации газового баллона.

Как отмечает пресс-служба столичного ГУ МЧС, это произошло во время ремонтных работ на 10 этаже. Там находилась бойлерная. После взрыва в помещении начался пожар, но спасатели довольно быстро его ликвидировали.

Официально сведений о пострадавших не поступало. В то же время источники ТАСС сообщают об одном раненом. Также разыскиваются 10 человек, которые могли находиться рядом с эпицентром взрыва.

Напомним, что ЧП произошло в бизнес-центре на 2-й Брестской улице.