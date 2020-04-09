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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина взрыва в центре Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Взрыв в бизнес-центре "Панорама" в Москве произошел из-за разгерметизации газового баллона.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как отмечает пресс-служба столичного ГУ МЧС, это произошло во время ремонтных работ на 10 этаже. Там находилась бойлерная. После взрыва в помещении начался пожар, но спасатели довольно быстро его ликвидировали.

Официально сведений о пострадавших не поступало. В то же время источники ТАСС сообщают об одном раненом. Также разыскиваются 10 человек, которые могли находиться рядом с эпицентром взрыва.

Напомним, что ЧП произошло в бизнес-центре на 2-й Брестской улице.

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