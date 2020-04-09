Половина заболевших коронавирусной инфекцией в Москве - моложе 45 лет

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в городе добавилось 857 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в столице сейчас зарегистрировано 6698 больных коронавирусом.

Среди новых заболевших 47% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 и еще 15% старше 65 лет, причем больше 4% из них - старше 80 лет. Еще 3% среди заболевших - дети. Всех пациентов и близко контактировавших с ними людей взяли под наблюдение врачи.

Напомню, до 1 мая все москвичи независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Выходить из квартиры можно лишь в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.