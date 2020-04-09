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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. В нем говорится: "До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших".
Фото: Виталий Залесский / РИА Новости Фото: Виталий Залесский / РИА Новости
Фото: Виталий Залесский / РИА Новости

Объясняя, что он был вынужден принять такое решение, Собянин пишет: "Я и сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу". Он понимает: у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких, и на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу большинство из них стараются побывать на кладбищах - навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы. В обычные годы за эти четыре дня на кладбища в столице приезжает около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов.

"К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно, - число заболевших коронавирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", - объясняет сложившуюся в городе ситуацию мэр. И обращается к москвичам: "Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение".

Просто посещать кладбища пока будет нельзя. О чистоте же и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ "Ритуал". "Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение", - еще раз просит прощения у горожан глава Москвы.

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