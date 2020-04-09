В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

В комитет вошли главные внештатные специалисты Депздрава и главные врачи стационаров для больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Их первой инициативой стал отказ от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. Заболевание легких бактериальной природы будет как и прежде лечиться в центрах пневмонии.

По словам экспертов включение стационаров в единую систему необходимо по ряду причин. Специализированные стационары для лечения пневмонии были организованы исходя из прогноза роста заболеваемости пневмонией, стандартизации лечения и лучшего контроля за его результатами. Но в настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчетливо проявляется в последнее время.

"Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70-80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена", - рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Поэтому Клинический комитет предлагает изменить маршрутизацию пациентов. Если при госпитализации у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются признаки пневмонии COVID-19 с характерными клиническими проявлениями, то он госпитализируется в стационар и ведется как больной с COVID-инфекцией.

- На практике мы уже работаем по новому алгоритму, - рассказал Сергей Петриков, директор НИИ им. Склифосовского. - Скорая везет к нам пациентов с пневмонией и без результатов тестов на коронавирус. При поступлении, на основании результатов КТ, характерной клиники мы уже можем заподозрить коронавирус.

Новым коронавирусным стационаром станет городская клиническая больница №52, которая прежде принимала больных с пневмонией. "С конца февраля в нашей больнице помощь ведущих терапевтов, пульмонологов и анестезиологов-реаниматологов получают пациенты с пневмонией различной этиологии. После завершения работ по перепрофилированию и дооснащению шестого корпуса будут готовы дополнительные мощности для приема больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Практический опыт и потенциал наших лучших специалистов и оснащение на уровне ведущих клиник мира позволят нам помочь еще большему числу пациентов", - рассказала главврач ГКБ №52, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.

Нововведения прокомментировал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун:

- На основании консенсуса членов Клинического комитета по COVID-19 подписан приказ Департамента здравоохранения об изменении принципов маршрутизации пациентов, диагностики и принятия клинических решений на уровне приемного отделения, в период пребывания в стационаре и при выписке больных.

Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Продолжается развертывание госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в ряде больниц.