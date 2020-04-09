В Москве от коронавируса вылечились уже 313 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Все пациенты, которые обязаны после выписки оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 313 человек, - рассказала она.

Напомню, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

В столичных клиниках созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.