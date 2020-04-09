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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Узы Яузы

В Москве появится первый суперпарк
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8132)
От северо-востока и почти до центра Москвы протянется первый в городе суперпарк. Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, площадь новой зоны отдыха у реки Яузы составит 20 тысяч квадратных километров. Это в два раза больше нынешнего Химкинского леса.

Суперпарк - это несколько парков, объединенных удобными велосипедными или пешеходными маршрутами. В нашем случае речь идет о ВДНХ, Главном ботаническом саде РАН, парках "Останкино", "Сокольники", "Сад будущего", "Акведук" и "Лосином острове". Все они расположены более-менее рядом, но не везде есть связки. Едешь-едешь на велосипеде, скажем, по Ботсаду, а потом бац - упираешься в какой-то пустырь под путепроводом МЦК. "Поэтому мы хотим предложить точечные и деликатные преобразования", - уточнил начальник управления Института Генплана Москвы Виталий Лутц. НИИ, где работает Лутц, только приступил к проектированию, но кое-какие детали будущего парка уже известны.

Фото: Роман Щербенков
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Отдельные его территории отведут под семейный отдых и встречи с друзьями. Естественно, найдется место велосипедным и беговым дорожкам. Все это, по оценкам Кузнецова, станет чрезвычайно востребовано после пандемии. Парки будут гармонично переходить один в другой. У метро и МЦК "Ботанический сад" проложат удобную велодорожку под эстакадой, чтобы было удобнее проехать в "Сад будущего". Оттуда до ВДНХ построят удобный пешеходный маршрут, пока там не очень живописно. В этом же месте спроектируют переход под проспектом Мира в сторону акведука - любимого места зимнего отдыха горожан. Далее суперпарк потянется в сторону "Сокольников", и там через Яузу построят мосты для велосипедистов и пешеходов.

В суперпарк войдут и другие северо-восточные территории, в том числе зеленый массив, прилегающий к Мытищам. Как и зоны вдоль реки Чермянки, притока Яузы. Как уточнили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, на 43 гектарах в течение этого года оборудуют речные пирсы, детские и спортивные площадки. Остальные работы по суперпарку будут проведены в 2021-2023 годах.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин
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