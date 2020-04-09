В Москве после зимней спячки начали выползать змеи

С начала апреля в природных парках Москвы начали выползать наружу проснувшиеся после зимы змеи, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, в Москве обычно встречаются два вида змей - ужи и гадюки. Первые не имеют яда и не опасны для человека. Питаются лягушками, мышами и иногда рыбой. Ужи хорошо плавают, потому часто ползают у водоемов.

Многие путают ужей с ядовитыми гадюками. Правда, укус их смертелен для людей в редких случаях, отмечают специалисты. Отличить ужа от гадюки можно по двум желтым пятнам на голове. Оба вида змей занесены в Красную книгу Москвы.