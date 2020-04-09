В Москве упрощен порядок выплат безработным

Как пояснили в мэрии Москвы, статус безработного оформят и начислят выплаты в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления. Федеральное пособие по безработице в размере 12130 рублей, как объявил президент России Владимир Путин, и надбавки к нему на несовершеннолетних детей в размере 3000 рублей на каждого ребенка будут выплачиваться вне зависимости от прежних доходов. Выплаты положены тем, кто работал в этом году и потерял работу в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее в столице уже была введена региональная компенсационная доплата - она составляет 19500 рублей в месяц вместе с пособием по безработице.

Такие повышенные выплаты смогут получить москвичи, которые потеряли работу в этом году и отработали с начала года не менее 60 календарных дней. Эта выплата для людей, у которых не было бы проблем с работой, если бы не эпидемия коронавируса. Компенсация положена гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в Москве.

Для оформления пособия не нужно никуда ходить - сделать это можно через портал www.czn.mos.ru. Необходимо заполнить онлайн-форму, прикрепить электронные копии страниц паспорта и трудовой книжки (для подтверждения факта увольнения) и внести информацию о несовершеннолетних детях.