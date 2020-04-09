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09.04.2020 11:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В онлайн-программах ВДНХ приняли участие более полутора миллиона человек

Текст: Максим Милославский

В онлайн-программах ВДНХ приняли участие более полутора миллиона человек. Такую цифру назвала заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, с 31 марта посетители побывали на виртуальных экскурсиях по основным экспозициям ВДНХ.

Фото: iStock
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География аудитории, уточнила Сергунина, оказалась широкой. Видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции вместе с москвичами смотрели жители разных стран. Например, к виртуальным прогулкам присоединились гости из Казахстана, Германии, США, Беларуси, Армении.

Самой популярной оказалась видеоэкскурсия по Музею ВДНХ. Ее посмотрели более 135 тысяч раз. Мастер-класс по исторической каллиграфии собрал свыше 120 тысяч просмотров. А экскурсию Центра "Космонавтика и авиация" увидели почти 73 тысячи зрителей.

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