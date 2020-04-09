В Подмосковье выявлены еще 199 заболевших коронавирусом

За сутки в Московской области выявили еще 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавируса, подавляющее число заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Таким образом, в Подмосковье на сегодняшний день зафиксировано 748 случаев заболевания. 13 человек умерли, 66 вылечились. На областной карте осталось лишь пять муниципалитетов, где пока нет заболевших. Это Шаховская, Кашира, Озёры, Зарайск и Рошаль.