В Воронежской области вырабатывают меры для поддержания экономики

Совет по устойчивому развитию экономики учредили при Воронежской областной Думе, чтобы оперативно обсуждать и корректировать варианты взаимодействия бизнеса и власти.

В состав новой структуры вошли предприниматели, представители правительства региона, органов местного самоуправления, банковского сектора и общественных организаций. Первое заседание состоялось 9 апреля.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов напомнил собравшимся, что в стране и регионе реализуется масштабный комплекс мер, призванных сохранить социально-экономическую стабильность в период эпидемии коронавирусной инфекции.

- Одним из приоритетов в работе совета станет выстраивание справедливой политики при взаимодействии государства и предпринимателей, предпринимателей и их работников, направленной на сохранение достатка жителей Воронежской области, - подчеркнул Нетесов. - Основные задачи на данный момент - оперативный и глубокий анализ ситуации, организация работы площадок для нормативного правового регулирования, а также жесткий парламентский и общественный контроль над реализацией намеченных мероприятий.

В поддержке сегодня нуждаются самые разные отрасли - от промышленности, транспорта и сельского хозяйства до культуры, туризма и образования. Совет будет вырабатывать адресные меры по стабилизации рынка труда и занятости, сохранению рабочих мест.

- При этом ведущая парламентская партия "Единая Россия" окажет содействие законодательному собранию и предоставит инфраструктуру своих общественных приемных для организации на их базе дистанционных консультационных центров совета и для выстраивания постоянной обратной связи с предпринимательским сообществом. Это будет открытый диалог власти с бизнесом всех форм. Коммуникативная платформа Совета позволит нам иметь ту живую обратную связь с каждым жителем, услышать голос каждого предпринимателя, - подчеркнул Владимир Нетесов.

Заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов сообщил, что на уровне региона будет оказана экстренная помощь бизнесу, направленная на снижение его издержек. На первом этапе на эти цели из областного бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей. Акцент сделают на малый и средний бизнес из наиболее пострадавших сфер предпринимательства. Чиновники будут также поддерживать постоянное взаимодействие с системообразующими предприятиями в промышленности, АПК, жилищном строительстве, ЖКХ и транспортной отрасли, чтобы не допустить создания критической ситуации.

Владимир Нетесов отметил, что очень важно оперативно закрепить условия выполнения "антивирусной" программы на законодательном уровне, и подчеркнул, что депутатский корпус к этому готов.

"В регионе будет внедряться адресная поддержка по видам деятельности, оказавшимся в зоне риска из-за падения выручки, вызванной ограничительными мерами. Для таких малых и средних предприятий снизят налог по "упрощенке" и налог на вменяемый доход. Критерии получения поддержки будут озвучены в ближайшее время", - добавили в пресс-службе воронежской облдумы.

Наиболее пострадавшие компании будут освобождены от арендных платежей за государственное и муниципальное имущество в 2020 году. Крупным арендодателям (в частности, торговым и бизнес-центрам) "простят" налог на имущество при условии, что они сами предоставят преференции своим клиентам из числа малого и среднего бизнеса.

Как отметил Виталий Шабалатов, при позитивном развитии ситуации правительство области может с середины следующей недели расширить список организаций, которые смогут возобновить работу в прежнем режиме. В основном это касается сферы бытового обслуживания.

Председатель думского комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко отметил, что сигналы о необходимости господдержки стали активно поступать от промышленных предприятий. Он подчеркнул, что депутаты готовы оперативно предоставлять такую информацию исполнительным органам власти, обобщать опыт других регионов по поддержке предпринимательства в условиях режима самоизоляции.

Председатель комиссии общественной палаты Воронежской области по развитию предпринимательства и туризму Сергей Наумов предложил установить единые правила выдачи беспроцентных кредитов на зарплату для субъектов МСП. К примеру, сегодня банки предоставляют такую поддержку только предприятиям - участникам своих зарплатных проектов. По словам эксперта, это выводит из категории потенциальных получателей кредитов значительную часть представителей не только микробизнеса, но и средних предприятий региона. Наумов также призвал упорядочить массив информации о мерах поддержки для бизнеса, которая поступает от банков, налоговых органов, федеральных и региональных властей. По его оценке, структурированные данные об этом сегодня имеет менее десяти процентов представителей МСП в Воронежской области.

Председатель облдумы Владимир Нетесов подчеркнул, что все идеи участников совета будут обязательно доведены до губернатора и правительства региона.