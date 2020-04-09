Обманутые дольщики получат денежные компенсации

Новый состав Наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков восстановил права еще 1000 участников долевого строительства.

Вопросы софинансирования по восстановлению прав дольщиков через выплаты компенсаций или завершение строительства по шести проблемным домам в пяти субъектах РФ рассмотрел новый состав наблюдательного совета во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Вопрос был вынесен на обсуждение по поручению правительства РФ. Заместителеи председателя совета назначен генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Сложившаяся сегодня ситуация не должна тормозить работу, поэтому мы провели заседание Набсовета фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в режиме видеоконференции, - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Приняли решение по шести проблемным объектам: дом в Самарской области будем достраивать, а дольщикам домов в Подмосковье, во Владикавказе, в Саратове и Миассе будут выплачены денежные компенсации".

По решению Набсовета восстановят права практически 1000 дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На это будет направлено более 2,6 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

Кроме того, решено завершить строительство дома в Самарской области. После окончания строительства ключи от своих квартир получат более 60 дольщиков. В остальных четырех регионах дольщикам выплатят компенсации: в Подмосковье их получат более 650 дольщиков, Северной Осетии-Алании - более 80 пострадавших граждан, Саратовской области - более 50, Челябинской области - более 118 дольщиков.

Подчеркивается: компенсация по закону не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по ДДУ. В среднем ее размер на 19% выше чем ДДУ, так как рассчитывается независимым оценщиком по текущей рыночной стоимости квадратного метра.

"За 2019 год и начало 2020 года Наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков уже были приняты решения по 223 домам в 21 регионе РФ. Более 7,2 тысяч дольщиков получили деньги, всего через механизм выплаты компенсации будут восстановлены права более 8 тысяч граждан, а права еще 8 тысяч граждан будут восстановлены после завершения строительства проблемных домов", - рассказал генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун.

В середине апреля совет планирует вынести на рассмотрение очередного вопрос восстановления прав дольщиков еще семи регионов и восстановить права более 1,6 тысяч пострадавших граждан.

Справка "РГ"

Дольщики, которые получат компенсации:

1. Московская область - застройщик-банкрот "Континент проект" (Урбан Групп) ЖК Солнечная система.

2. Республика Северная Осетия-Алания - застройщик-банкрот "Лея".

3. Челябинская область - "Жилищная инвестиционная корпорация".

4. Саратовская область - застройщик-банкрот "Капиталстрой".

Кому квартиры достроят:

Самарская область - застройщик-банкрот "Инвестиционная компания "Недвижимость".