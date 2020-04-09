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09.04.2020 10:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачам в Костроме вручили цветы за вылеченных от коронавируса детей

Текст: Анна Скудаева
Фото: Администрация Костромской области Фото: Администрация Костромской области
Фото: Администрация Костромской области

Волонтеры в Костроме вручили букеты роз врачам и медсестрам, вылечившим от коронавируса первых трех школьников.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Костромичи пришли со словами благодарности к зданию инфекционного отделения окружной больницы № 1, где проходили лечение от коронавирусной инфекции школьники, вернувшиеся из Великобритании.

Как сообщили в администрации региона, трое ребят прошли лечение, полностью выздоровели и их выписали домой. После выписки детей к зданию клиники пришли волонтеры с цветами, чтобы поблагодарить медиков за их труд.

- Вы находитесь на передовой в борьбе с коронавирусом. Мы от волонтеров и всех жителей Костромской области хотим сказать вам огромное спасибо за вашу работу, за то, что вы сейчас делаете, - сказали волонтеры сотрудникам больницы.

По данным властей, во время работы и больными новой коронавирусной инфекцией медики находились на двухнедельном карантине на работе в изоляции от своих семей. В одной из больниц для врачей, ночующих на работе, оборудовали отдельные палаты.

Чтобы облегчить быт временно живущим в стационаре врачам и медсестрам, предприниматели региона начали покупать небольшие холодильники, телевизоры, чайники и микроволновки и привозить их в больницу. А одно из предприятий региона решило обеспечить врачей домашней едой.

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Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома COVID-19. Мы справимся!

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