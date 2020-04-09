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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасительная плазма

Вылечившиеся от коронавируса москвичи помогают другим пациентам
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8132)
Столичные медики начали лечить тяжелобольных коронавирусом плазмой крови выздоровевших пациентов. В ней, как выяснилось, есть антитела, которые помогают организму человека справиться с заболеванием. Одиннадцать москвичей уже стали донорами и первым семи пациентам сделали переливание их плазмы.

Одним из первых доноров стал Дмитрий Задорожный. Ему 41. Смертельно опасный вирус он победил в конце марта, а теперь хочет помочь другим. "В начале марта мы с женой решили отдохнуть в Германии. К тому моменту там было уже около 600 случаев заражения. Но, как нам казалось, мы ехали далеко от мест, где их выявляли. Но вернувшись домой, спустя всего пару-тройку дней я почувствовал недомогание, начала подниматься температура, - вспоминает Дмитрий. - Почти полторы недели пытался лечиться сам, но все без толку. А когда вызвал терапевта домой, он сразу и объявил, что симптомы говорят о пневмонии. Последовала госпитализация в Коммунарку". С 9 по 27 марта Дмитрий находился в стационаре с обширной пневмонией. Болезнь протекала тяжело: "Иногда даже дышал с трудом, но я знал, что врачи меня спасут".

Фото: Пресс-служба Департамента Здравоохранения Москвы/ТАСС
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На днях ему позвонили из НИИ Склифосовского и предложили стать донором. Дмитрий, не раздумывая согласился. По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, один донор может предоставить плазму для трех пациентов. "Организм человека, перенесшего инфекционное заболевание, вырабатывает антитела, что и позволяет ему победить инфекцию, - рассказал он. - Плазму вылечившихся от коронавируса в первую очередь переливают тяжелым пациентам".

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