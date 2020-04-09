Выплаты на дошкольников получит около 20 тысяч воронежских семей

Новая мера социальной поддержки стала доступна жителям Воронежской области, воспитывающим детей в возрасте от трех до семи лет. Закон об этом единогласно одобрили депутаты регионального парламента.

Документ был принят для выполнения указа президента России о расширении поддержки семей с детьми - в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Федеральную нормативную базу для осуществления выплат подготовили в сжатые сроки. Теперь же необходимые изменения в законодательство внесены и на областном уровне.

Право на новое ежемесячное пособие получили те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума - сегодня это около девяти тысяч рублей. Если детей в возрасте от трех до семи лет (включительно) несколько, то выплату назначат на каждого из них.

Оформление соцподдержки начнется с 1 июня 2020 года. Родителям потребуется подать упрощенное заявление в электронном виде - например, через портал госуслуг.

- Остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия. Поддержка устанавливается сразу на год. Причем федеральная выплата на эту категорию граждан не отменит региональную, которая будет сохранена в обязательном порядке, - подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

По его словам, новые ежемесячные пособия в регионе сможет получать около 20 тысяч семей с детьми. На это в бюджете зарезервировано более миллиарда рублей. Напомним, недавно депутаты скорректировали годовой финансовый план Воронежской области, согласовав поступление федеральной субсидии в размере 912,5 миллиона рублей на осуществление социальных выплат семьям с детьми. Еще 161 миллион направят на эти цели из казны региона в рамках софинансирования.

Как сообщила председатель комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года.

- Если в семье по состоянию на эту дату был ребенок в возрасте от трех до семи лет, то родители получат деньги и за первые пять месяцев года. Если три года ребенку исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за период с момента трехлетия малыша до назначения выплаты, - пояснила Ипполитова. - Размер пособия составит 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка с учетом ежеквартального изменения данного показателя. В последующем размер пособия будет индексироваться. Критерии получения выплаты также будут меняться в связи с поручениями президента.

В ближайшее время депутаты облдумы в рамках работы в избирательных округах разъяснят жителям условия и порядок назначения новых семейных выплат.

В регионе также действует свой пакет мер поддержки граждан с детьми. Он постоянно пополняется. Так, в конце 2019 года была введена единовременная выплата при рождении второго ребенка для женщин, не достигших 28 лет. А областной материнский капитал (назначается при рождении третьего или последующего ребенка) увеличили со 116 до 150 тысяч. При этом, добавил Владимир Нетесов, удалось смягчить критерии нуждаемости в поддержке, благодаря чему претендовать на региональный маткапитал может больше многодетных семей.