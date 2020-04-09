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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Воронежа заперлась в палате с отцом, больным COVID-19

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Администрация Воронежа Фото: Администрация Воронежа
Фото: Администрация Воронежа

В Воронеже полиция составила протокол об нарушении санитарно-карантинного режима (статья 6.3 КоАП) в отношении женщины, сбежавшей из больнице, где содержатся пациенты с коронавирусом. Ловили беглянку с полицией, настигли в маршрутке, сообщили в региональном оперативном штабе.

Эта история началась 8 апреля, когда женщина пробралась в воронежскую больницу № 8, где лежит ее отец с подтвержденным диагнозом COVID-19. Дочь пробралась к нему в палату и забаррикадировалась там, требуя отпустить пациента домой.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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При помощи полиции палату удалось открыть. Женщину, понятно, оставили в больнице, но в четверг она сбежала. Маршрутку, в которой она ехала, остановили сотрудники ДПС. женщину вернули в больницу, четверых пассажиров и водителя отправили на самоизоляцию под наблюдение медиков и работников Роспотребнадзора. Автобус сняли с маршрута и отогнали в парк, где ПАЗ прошел полную дезинфекцию.

- Сбежавшая женщина изолирована в той же больнице, сегодня у нее взят первый анализ на COVID-19. Если речь пойдет о массовом заражении, не исключено возбуждение уголовного дела, - отметили в оперштабе.

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