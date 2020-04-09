Дальнему Востоку выделят деньги на строительство и ремонт соцобъектов

Дополнительные средства на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов на территории Дальнего Востока в рамках программы "Единая субсидия" получат Еврейская автономная область, Хабаровский и Забайкальский края, Амурская и Магаданская области. Решение было принято правительственной подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством вице-премьера - полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Общая сумма помощи из федерального бюджета на улучшение социальной инфраструктуры для дальневосточных регионов составляет 98,6 миллиардов рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют свыше 800 социальных объектов.

"В дополнение к 95,6 миллиарда, мы выделили еще 3 миллиарда рублей для объектов системы образования. Еще больше средств пойдет на строительство и ремонт детских садов и школ. Также сделали упор и на медицину. Регионы получат дополнительные деньги на модернизацию и покупку нового оборудования в лечебных учреждениях, ремонт больниц", - приводит слова Юрия Трутнева пресс-служба.

В частности, в Еврейской автономной области закупят медицинское оборудование. В образовательных учреждениях области проведут ремонт пищеблоков. Также федеральные средства направят на ремонт культурных и спортивных объектов, на благоустройство городских территорий и ремонт дорожного хозяйства области.

В Хабаровском крае за счет федеральных средств в поселке Ванино реконструируют спортивный стадион, а на базе школы № 4 создадут детский технопарк: закупят необходимое оборудование. Также в поселке Токи построят социально-культурный центр. Будет обновлена материально-техническая база в колледжах.

В Забайкальском крае отремонтируют детский сад, среднюю школу и музей. В Амурской области средства направят на обеспечения жильем сотрудников правоохранительных органов в городе Свободный.

Кроме того, выделяются большие средства из федерального бюджета, на которые строится и ремонтируется социальная инфраструктура в городе. В Магаданской области средства направят на покупку автобуса для перевозок детей Магаданского областного регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной организации "Всероссийская Федерация Самбо".

Работа по планам социального развития центров экономического роста ("Единая субсидия") началась в 2018 году. На Дальнем Востоке определено 58 центров экономического роста. Это муниципалитеты, которые охватывают 6,6 млн населения макрорегиона, что составляет 81% от численности всех дальневосточников. Выделение федеральных средств по "Единой субсидии" учитывает конкретные отставание каждого муниципалитета: проблемы с общественным транспортом, доступность медицины, нехватка школ, и поддержку местным бюджетам, которые не в состоянии оплатить дорогое строительство объектов.