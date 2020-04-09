Хабаровские школьники уйдут на летние каникулы уже в апреле

В Хабаровске учащихся 1-3 классов отправят на каникулы до нового учебного года с 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Школьники 4-6 классов еще будут учиться дистанционно и заочно сдадут всероссийские проверочные работы, после которых также будут отдыхать с 20 апреля.

Семиклассники будут заниматься до 26 апреля, а учащиеся восьмых классов продолжат удаленное обучение до 14 мая.

"Старшее звено будет и дальше учиться дистанционно. Девятиклассники с 9 июня сдают два обязательных ОГЭ: математику и русский язык. Единые государственные экзамены начнутся для выпускников 8 июня", - рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина.