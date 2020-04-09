В нынешние "карантикулы" предприниматели ведут себя по-разному. Кто-то уже вынужден закрыть свое дело, кто-то надеется на спасение с помощью государства. А кто-то и вовсе открывает для себя новые возможности.

После того как для посетителей закрылись двери кафе и ресторанов, эти заведения, чтобы выжить, перешли на доставку еды. Фото: Евгений Епанчинцев

Время меняться

Проще всего оказалось перестроиться ателье и "домашним" швеям. Им новый бизнес-план подкинула сама жизнь, когда в дальневосточных аптеках исчезли медицинские маски. Если средств защиты нет, значит их нужно сделать самим. Теперь в хабаровских ателье принимают заказы и на ГОСТовские марлевые повязки (65 рублей), и на более симпатичные хлопчатобумажные (100 рублей).

А хабаровчанка Екатерина Шапар решила продавать маски из натурального шелка. И хоть их цена высока, ведь плотный натуральный шелк стоит не меньше четырех тысяч рублей за метр, спросом товар пользуется.

- Шелк гипоаллергенный, обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, поэтому используется даже в хирургии, - объясняет выбор девушка.

Сложнее выживать оказалось тем, чьи услуги не вошли в список "первой необходимости". Например, сотрудники спортивных центров нашли себе работу - но не доход.

- Наши активные тренеры предложили запустить в Instagram онлайн-тренировки. Они проходят в "прямом эфире" и бесплатны как для клиентов, так и для любых желающих, - рассказал руководитель хабаровской сети фитнес-клубов Геннадий Нариков. - Кроме того, в профиле мы рассказываем о правильном питании, советуем фильмы и книги, проводим розыгрыши… Основная задача такого взаимодействия - задержать внимание людей на фитнесе и отвлечь их от паники и бесконечной пересылки информации о проблемах.

Профессиональный организатор пространства Анна Чернышова тоже стремится избавить своих клиентов от грустных мыслей. Она предлагает потратить появившееся свободное время на то, чтобы навести дома красоту.

- Я уже год помогаю женщинам правильно использовать пространство квартиры, чтобы не тратить массу времени на уборку, а просто поддерживать порядок. Раньше чаще всего приезжала на дом и вместе с клиентом мы разбирали определенную зону. Теперь работа перешла в интернет, - рассказывает Чернышова. - Использую недорогие онлайн-консультации, когда мы в течение часа общаемся с клиентом, и я даю рекомендации.

Курьера вызывали?

Купить хлеб и молоко в "магазине у дома", а также средства гигиены, предметы для ухода за детьми и животными или топливо дальневосточники еще могут. Все остальные товары временно попали под запрет.

Пришлось закрыться магазинам обуви и одежды. Но терять своих клиентов, а главное, свои деньги, предприниматели не хотят. Поэтому даже те точки, которые раньше не предоставляли услугу доставки, теперь готовы принять заказ через интернет или по телефону и бесплатно привезти к покупателю домой.

- Вещи предварительно обрабатываются и дезинфицируются специальным прибором стерилизатором. А наш курьер носит с собой антисептик, работает в медицинской маске и перчатках, - сообщили в крупной торговой сети Читы.

Перейти на такой режим работы забайкальским предпринимателям посоветовали в министерстве экономического развития края.

- Это поможет бизнесу избежать больших финансовых потерь, - считает начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов краевого минэкономразвития Лариса Сверкунова. - А жителям позволит не посещать места массового скопления людей.

В других городах та же практика. В одной из хабаровских сетей книжных магазинов услугу доставки предложили еще несколько месяцев назад - но воспользоваться ею можно было только через страничку в социальных сетях или обратившись за консультацией к продавцам. Хозяйки магазинов Анастасия Трендберг и Светлана Костылева решили, что это неудобно и буквально за несколько дней запустили сайт.

Ресторан приедет к вам

После того как для посетителей закрылись двери кафе и ресторанов, многие заведения, чтобы выжить, перешли на доставку еды. Так, к примеру, поступил ресторан грузинской кухни во Владивостоке. Директор ресторана Илья Сухих подводит первые итоги: средний чек немного упал, но количество заказов выросло - в какие-то дни на 20-30 процентов, а в первую нерабочую субботу сразу на 50 процентов. Потери, безусловно, есть - большую часть прибыли всегда приносили заказы в зале.

Предприниматель сомневается, что в данной ситуации доставка может стать панацеей.

- Люди заказывают еду, когда у них мало свободного времени, а сейчас его, напротив, больше, и они начинают готовить. Доставка еды из ресторана - атрибут клиентов с высокими доходами, а у многих они сейчас падают. Рассчитывать, что такая услуга спасет бизнес, я бы не стал, но бизнес-модель однозначно нужно пересматривать. Нам важно максимально сохранить то, что имеем, чтобы затем восстановить, - объясняет он.

Илья Сухих рассказывает, что значительное количество из 300 человек персонала не работает и сохранить всех вряд ли получится. Кому-то пришлось переквалифицироваться. Так, официанты, у которых есть автомобили, стали работать курьерами. Кого-то направили работать в организованный колл-центр - раньше ресторан пользовался этой услугой на аутсорсинге.

Десятки якутских предпринимателей, несмотря на то, что сами оказались в непростом положении, начали помогать другим

Михаил Пономаренко, владелец и руководитель небольшого кафе с латиноамериканской и мексиканской кухней, смотрит на сложившуюся ситуацию немного по-другому. Раньше кафе не занималось доставкой - пару лет назад пытались работать через курьеров, но из-за пробок отказались от этой идеи. Еда в дороге быстро теряла качество.

Пока, как говорит собеседник "РГ", в кафе обошлись без сокращения персонала. Всего в "Лиме" работают 12 человек, и официанты переквалифицировались в курьеров, все остальные занимаются тем, чем и раньше. Потери, конечно, значительные.

- По сравнению с тем, что было при работающем зале, заказов стало в три-четыре раза меньше. Но все-таки мы не в минусе. Еда из кафе выгоднее, чем покупка продуктов и приготовление обеда дома. У нас всегда можно было поесть в среднем за 400 рублей, а что купишь на эту сумму в супермаркете? Кроме того, в магазинах сейчас опасно, там скопления людей, среди которых могут быть зараженные, - резюмирует он.

Граждане предприниматели

Большинство якутских бизнесменов, как только было объявлено о необходимости приостанавливать деятельность целых отраслей, закрыло двери на замки и ушло в себя - горевать над убытками. Но так поступили далеко не все.

Владельцы некоторых предприятий приостановили работу, не дожидаясь официального напоминания, по своей инициативе. Это те случаи, когда у людей по-настоящему сработало чувство гражданской ответственности. К примеру, бизнесмен Александр Скрипин закрыл расположенный в центре Якутска популярный ресторан, когда еще вполне можно было работать. Он посчитал, что поток посетителей, приносящий деньги, в условиях распространения инфекции стал опасным для клиентов явлением именно потому, что это поток.

- Человек всегда делает выбор, всегда и во всем. У предпринимателя такое происходит еще чаще и еще ответственней, - отметил ресторатор.

Десятки якутских бизнесменов, несмотря на то, что сами оказались в непростом положении, начали помогать другим. Закоперщиками выступили руководители трех IT-компаний, выделившие для нужд здравоохранения 45 миллионов рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких. Генеральный директор АК "АЛРОСА" Сергей Иванов продал половину своих акций компании и вырученные 18,5 миллиона рублей направил на противоэпидемические мероприятия в городе Мирный.

Конечно, такие жесты по карману далеко не всем, но пример подхватили, каждый исходя из своих возможностей. Предприниматель из Горного улуса Вера Лиханова подарила пожилым односельчанам 100 пачек чая, а компания "СахаЧай" безвозмездно передала 100 килограммов своей продукции домам-интернатам престарелых и инвалидов. Кто-то делится горючим с волонтерами, кто-то и вовсе возит их бесплатно…

- А многие предприятия торговли делают очень большие скидки на продукты питания для многодетных и малоимущих, - сообщила бизнес-омбудсмен Альбина Кычкина.

При этом правоохранительные органы ежедневно "накрывают" в Якутске другие магазины, где из-под прилавка торгуют алкоголем, продажа которого в эти апрельские дни ограничена. Предприниматели - люди разные. У каждого свое отношение к деньгам, обществу, безопасности.