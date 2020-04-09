После закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке обострился дефицит рабочих кадров. С нехваткой работников столкнулись отрасли, традиционно ориентированные на трудовых мигрантов и вахтовиков.

Значительное превышение количества вакансий над числом ищущих работу в ДФО - явление постоянное. По официальной статистике, в начале года в округе насчитывалось 55 тысяч незанятых граждан при заявленной потребности в 173 тысячи работников. При этом многие предприятия не раскрывали наличие свободных рабочих мест, поскольку они изначально не ориентированы на местный рынок труда. В Якутии целые строительные компании комплектуются работниками из Армении. В Приамурье на кладку стен предпочитают набирать китайцев. Свои предпочтения есть в каждом регионе.

Сейчас начинается строительный сезон, а бреши заполнить некем. Гастарбайтерам въезд на территорию России запрещен, внутри же страны, по мнению омбудсмена по вопросам строительства Дмитрия Котровского, нет достаточного количества подготовленных рабочих для быстрой замены иностранцев. Ситуация обостряется тем, что объемы запланированных работ в отрасли резко возросли за счет дальневосточной и сельской ипотеки, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и других крупных программ.

Власти некоторых регионов предложили правительству России "приоткрыть" границы для трудовых мигрантов. Пока эти просьбы не нашли отклика, а значит, искать ресурсы надо у себя.

- Сейчас крайне важно сохранить рабочие места и поддерживать функционирование строительных организаций. Поэтому правительство республики будет оказывать адресную помощь гражданам, которые планируют переезд внутри региона для устройства на работу в сфере строительства. Молодым специалистам поможем устроиться на стажировку. Чтобы усилить производства, будем привлекать на них студенческие отряды, - отмечает вице-премьер правительства Якутии Кирилл Бычков.

Минстрой Амурской области ведет ежедневную работу с центром занятости. Но проблема в том, что квалифицированные строители на биржу труда не обращаются, а на переподготовку времени почти нет. Поэтому в министерстве не исключают переноса сдачи объектов на более поздние сроки.

Нарастает напряжение и в добывающих компаниях, ориентированных на вахтовиков. Сезонным работникам никто не запрещает перемещаться внутри страны. Но приступить к работе сразу они не смогут. К примеру, власти Магаданской области, экономика которой строится на горной промышленности, ввели для приезжих из других регионов обязательное условие: 14-дневная самоизоляция. Полмесяца простоя при том, что вахта, по закону, длится месяц, это очень много. В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике отмечают, что в исключительных случаях работодатель может увеличить ее продолжительность до трех месяцев. Многие компании уже воспользовались этим правом с согласия профсоюзов.

Прямая речь

Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике:

- В создавшихся условиях наше агентство ведет работу по подбору кадров для работодателей Дальнего Востока более активно, чем прежде. Кроме того, мы предлагаем дальневосточным компаниям адресную помощь, связанную с трудоустройством высвобождающихся сотрудников или привлечением персонала в случаях, когда привычные для них способы стали недоступными. Наши специалисты обзванивают компании соответствующей отрасли, предлагая им кандидатов. Обратиться к нам может любое дальневосточное предприятие, для этого достаточно просто зайти на наш сайт и оставить заявку онлайн. Специалисты выйдут на связь и предложат решение под задачи работодателей.