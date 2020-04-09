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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае вулкан Шивелуч, высотой 3283 метра, при извержении выбросил столб пепла в высоту до 10 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Фото: Александр Сокоренко
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Шлейф протянулся на 45 километров к юго-востоку. Населенных пунктов в этом направлении нет. По данным регионального управления МЧС, выпадения пепла не зафиксировано.

Международные трассы движения воздушных судов в опасном районе не проходят. Туристических групп не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код опасности для авиации.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

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