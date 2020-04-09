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09.04.2020 11:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нацпарк "Бикин" из-за коронавируса прекратил принимать туристов

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Национальный парк "Бикин", расположенный в Приморском крае, из-за распространения коронавируса приостановил выдачу разрешений на посещение территории.

Пресс-служба нацпарка сообщает, что особо охраняемая природная территория закрыта для туризма, отдыха и спортивно-любительского рыболовства с 3 апреля и до особого распоряжения. Главная задача - снизить риск завоза опасной инфекции, в том числе и в село Красный Яр, где проживают коренные малочисленные народы Приморья. В этом селе находится визит-центр "Бикина".

Фото: REUTERS
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- Надеемся, наши гости с пониманием отнесутся к отсрочке выдачи разрешений. Мы следим за развитием ситуации, и как только позволит эпидемиологическая обстановка, откроем границы, - пообещал директор национального парка Алексей Кудрявцев.

При этом работа государственных инспекторов на территории не прекращается.

Национальный парк "Бикин" был образован в 2015 году. В 2018 межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия официально объявил о включении долины реки Бикин, которая проходит по территории парка, в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Центральный Сихотэ-Алинь". "Бикин" стал первым и пока является единственным в России национальным парком, в уставе которого прописана задача не только охраны природы, но и поддержки среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

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