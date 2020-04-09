Народное хозяйство России продолжает находиться в неустойчивом состоянии под прессом двух философий: конкурентной экономики и государственного патронажа. До последнего времени преобладала первая, ориентирующаяся на принципы самоорганизации. Это привело к усилению сырьевой специализации и примитивизации производства.

В наиболее сложном положении находится Дальний Восток. Он отличается расположением в северной зоне большей части своей территории и удаленностью от "материнской" стороны, как следствие, высокой затратностью производства. Вторая особенность - соседство с быстроразвивающимися странами, чьи природные ресурсы ограничены. Поэтому в обозримой перспективе на округ будут воздействовать как рыночные (коммерческие), так и геополитические факторы развития. Превалирование одних над другими смещает вектор взаимоотношений между макрорегионом и государством в сторону усиления или ослабления государственного патронажа со всеми вытекающими из этого социально-экономическими последствиями.

Главным негативным последствием рыночных преобразований стала потеря населения. Дальний Восток - лидер по этому показателю среди федеральных округов России. Такие тенденции для окраинных территорий пионерного освоения смерти подобны. В дальнейшем к ним добавилось интенсивное уменьшение количества жителей южных приграничных регионов.

В сфере трудовых отношений обостряется проблема качества труда. Ее решение требует не только технических, организационных и образовательных новаций, но и улучшения социально-психологического настроения. Актуальным становится такой экономический аспект, как справедливость. Речь идет в том числе о разнице доходов. Она достигла высоких значений, приближая экономическое неравенство к предельной черте. В силу экстремальных условий жизнедеятельности это особенно болезненно воспринимается дальневосточниками.

Кстати, северные субъекты макрорегиона имеют более устойчивую динамику развития. Потеряв значительную часть населения и усилив сырьевую специализацию, они привели в большее соответствие с коммерческими принципами хозяйствования свою воспроизводственную основу.

Южные субъекты, сохранившие более диверсифицированную экономику и перерабатывающие производства, рентабельность которых преимущественно отрицательная, постоянно находятся в неустойчивом состоянии.

В результате на Дальнем Востоке формируются две фундаментальные тенденции, которые усиливаются под воздействием друг на друга и вкупе создают серьезные геостратегические риски. Первая - продолжающееся сокращение населения, в том числе трудоспособного возраста, отток наиболее амбициозной молодежи, замещение дальневосточников низко­квалифицированной рабочей силой из стран СНГ. Вторая тенденция - примитивизация хозяйства, усиление сырьевой специализации. Только в добывающих отраслях стабильно положительное сальдо финансового результата. В то же время наращивание сырьевой специализации снижает демографический потенциал и качество человеческого капитала. В конечном итоге они обостряют главное противоречие социально-экономического развития Дальнего Востока. Его геостратегическая значимость требует наращивания постоянного населения и диверсифицированной экономики, в то время как сложные условия жизнедеятельности и ее высокая затратность обусловливают минимизацию социальных программ, вахтовую организацию труда и сырьевую (рентную) направленность экономики.

Для управления Дальним Востоком необходимо научное обеспечение. В силу его отсутствия используется метод "проб и ошибок"

В этих условиях для управления Дальним Востоком особенно необходимо научное обеспечение. В силу его отсутствия используется метод "проб и ошибок". Поэтому разрешение противоречия идет инерционно, что ведет к "сползанию" макрорегиона в концессионный сценарий развития. Он наиболее коммерчески эффективен, базируется на массовом использовании иностранных рабочей силы и капитала. Процесс сокращения постоянного населения ускорится. Возрастут геостратегические риски, снизится управляемость макрорегиона, создадутся предпосылки для его экономической потери.

Приближается ситуация, когда масштаб и структура хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке не сможет обеспечить воспроизводство проживающего здесь населения. В результате исчерпания источников "питания" ранее сформировавшихся факторов роста происходят существенные изменения важнейших воспроизводственных элементов: сокращение трудовых ресурсов, ухудшение квалификационного и возрастного состава, выбытие основных фондов. Социально-экономическая система не может в принципе вернуться в прежнее состояние. Эту ситуацию можно назвать "точкой невозврата". В настоящее время к ней наиболее близок город Комсомольск-на-Амуре и в целом Хабаровский край.

Противостоять подобным тенденциям возможно только переводом экономики Дальнего Востока на траекторию национального сценария развития. Такие попытки предпринимаются, и начались они с институциональных преобразований. Однако помимо законодательного закрепления новых механизмов хозяйствования необходимо их постоянное совершенствование. Это пока не произошло. Территории опережающего социально-экономического роста еще не стали в полной мере драйверами регионального развития. В соизмерении с объективным удорожанием вводимые преференции не обеспечили конкурентоспособность продукции.

Между тем требуется концентрация усилий федеральных и региональных органов власти не на формальных, а на конструктивных действиях, где бы отраслевые и территориальные, федеральные и региональные стратегии и программы работали на главный результат, решали бы не частные, а фундаментальные задачи по формированию в макрорегионе устойчивой социально-экономической системы, обеспечивающей достижение стратегических целей России в АТР.

Дальний Восток стоит на перепутье. Жизнь богаче любых научных схем и пойдет своим путем. Но политическая воля может обозначить приоритеты и акценты, характерные для того или иного сценария. Реализуя национальный сценарий, макрорегион сможет выполнить свою историческую миссию в России, оправдав вложенные в него жизненные силы наших предков.