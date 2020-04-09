В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 60

До 60 выросло число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бурятии.

"Из 60 человек девять успешно завершили лечение и выписались из больницы, один человек умер. Таким образом, болеющих на данный момент - 50", - сообщили в минздраве республики.

Зараженные в общей ложности контактировали с 2226 людьми, все они лабораторно обследованы. У троих имеется подозрение на COVID-19, анализы направлены в ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока", город Иркутск.

В стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы находится 91 человек, в реанимации - шестеро взрослых, один из них - ИВЛ.

Справка "РГ"

По данным на 8 апреля, в России выявлено 8672 случая заболевания коронавиурсной инфекцией, 580 человек выздоровели, 63 скончались.