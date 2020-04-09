В Хабаровске будут судить женщину, ударившую мужа ножом из-за кота

Уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Хабаровска направила в суд прокуратура Краснофлотского района. Женщина обвиняется в том, что во время ссоры ударила ножом в спину своего мужа.

Как сообщили прокуроры РИА Новости, размолвка между супругами случилась в начале февраля. Мужчина признался жене, что изменял ей, это привело к скандалу. Во время ссоры муж выбросил в форточку кота, жена бросилась на улицу. Найдя животное вернулась домой и увидела, что обидчик ее домашнего любимца отдыхает на диване. Тогда возмущенная женщина схватила нож.

Полученную мужчиной рану оценили как тяжкий вред здоровью. За это преступление его жене грозит до десяти лет лишения свободы. Свою вину она уже признала.

Любопытно, что за время следствия супруги успели помириться. Но под суд женщина все же отправится.