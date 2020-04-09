В Приморье мать будут судить из-за смерти двух детей

В Приморском крае будут судить 35-летнюю женщину, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности (часть третья статьи 109 УК РФ).

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в ноябре 2019 года фигурантка дела отстранилась от исполнения своих родительских обязанностей и в течении дня распивала спиртные напитки. В это время ее дети семи и трех лет ушли гулять на заледенелый пруд и упали в воду. Выбраться самостоятельно они не смогли.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.