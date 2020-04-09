В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали

На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Так, в госпитале в Уссурийской центральной городской больнице разместят 150 коек, установят 53 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как отмечают в стационаре, необходимые материалы закуплены.

"Если стационар будет работать на полную мощность, то потребуется 26 врачей, 52 медсестры, консультанты. Медицинские работники уже проходят специальное обучение для лечения пациентов с коронавирусом", - рассказал заместитель главного врача Станислав Закревский.

По словам губернатора Олега Кожемяко, согласно плану Минздрава к 28 апреля в лечебных учреждениях Приморского края должно быть развернуто почти 950 коек, установлено более 300 аппаратов ИВЛ. Более 400 коек, оборудованных аппаратами ИВЛ, будет подготовлено к понедельнику.

"Всего в крае более 650 таких аппаратов, также 208 ИВЛ нам отправит Минпромторг России", - уточнил глава региона.

После нормализации эпидемиологической обстановки лечебные учреждения вернутся к обычному режиму работы.

Вчера в Приморском крае подтвердились четыре новых случая коронавирусной инфекцией, таким образом, официально на сегодняшний день в регион 15 заболевших.

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